Truy nã một tên trộm chó

Trưa 5-7, Công an huyện Tân Hưng (Long An) xác nhận đã ra quyết định truy nã đối với tên Mai Minh Tân (SN 1990, ngụ xã Tân Long, Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản y trộm là 7 con chó ở vùng sâu của huyện biên giới tỉnh Long An.

Thời gian dài hoạt động ở Vĩnh Long bị lộ tẩy, ngày 20-6, Tân rủ Bùi Hoàng Nam (SN 1990) để trộm chó bán lấy tiền tiêu xài, cá độ bóng đá giải EURO năm 2012. Hai tên đi xe máy đến thị trấn Tân Hưng rồi chờ tối chạy dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên ấp, khu dân cư, dùng bã thuốc chó chết rồi bắt chở đi.

Chỉ trong vòng hai tiếng, hai tên đã ra tay thành công được 7 con. Đang hí hửng với chiến lợi phẩm thì chúng bị người dân địa phương phát giác đuổi theo bắt giữ tên Nam, riêng tên Tân trốn thoát.

Ngày 3-7, TAND huyện Tân Hưng xét sở thẩm, tuyên phạt tên Nam 2 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.



Theo H. Minh (NLĐO)