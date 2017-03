Truy nã một trưởng phòng giao dịch của Sacombank

Theo kết quả điều tra, ông LVM, Giám đốc Công ty MĐ (chuyên kinh doanh mua bán ô tô, trụ sở tại quận 10), đến Phòng giao dịch Bình Chánh làm thủ tục thế chấp hai căn nhà trên đường Bến Vân Đồn, (quận 4) để vay tiền. Trong quá trình làm thủ tục, ông M. có quen biết với Ngân. Thông qua Ngân, ngày 13-6-2009, ông M. được Phòng giao dịch Bình Chánh duyệt cho vay 2,8 tỉ đồng.

Được biết, ông M. có ủy quyền cho nhân viên theo dõi hợp đồng tín dụng trên. Ngoài ra, ông M. có nhờ Ngân kê khai làm sẵn mọi thủ tục giấy tờ trong hồ sơ hợp đồng tín dụng, phía ông M. chỉ ký tên, đóng dấu công ty… Lợi dụng việc này, Ngân giao cho nhân viên dưới quyền làm thủ tục giải ngân rồi trực tiếp nhận số tiền 2,8 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân mà không chuyển lại cho ông M.

Ông M. khai trong tháng 6-2009, Ngân đến tìm ông kể hoàn cảnh là sắp lấy vợ nhưng không có nhà riêng để ở. Rồi Ngân cho biết đang có căn nhà tại quận 4 bán giá rẻ nhưng không có tiền nên đề nghị ông M. cho mượn 60.000 USD để mua nhà, cam kết một tháng sau sẽ hoàn trả đầy đủ.

Nguyễn Hoàng Ngân, trưởng phòng giao dịch của Sacombank, hiện đang bỏ trốn. Ảnh: TL

Nghe vậy, ông M. ký giấy cho Ngân mượn 60.000 USD, đổi lại Ngân giao cho ông Minh giấy tờ chủ quyền nhà ở đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) do mẹ của Ngân đứng tên.

Đến hẹn Ngân không trả nợ mà cứ hứa lần lữa. Ông M. đi xác minh thì mới biết Ngân không có mua căn nhà giá rẻ ở quận 4. Ngân thừa nhận với ông M. chỉ bịa ra để lấy cớ mượn tiền ông. Thậm chí, giấy tờ nhà mà Ngân giao cho ông M. làm tin là do Ngân lấy trộm của mẹ.

Tháng 6-2011, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Ngân. Tuy nhiên, Ngân đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tấn Đô - giám đốc Phòng giao dịch Bình Chánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tân Tạo (nay là Chi nhánh Tây Sài Gòn) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Văn Hồng (54 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đây ông Hồng có thế chấp lô đất diện tích hơn 6.000 m2 để vay 50 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV. Đến hạn ông Hồng không có khả năng chi trả.

Hồng và Đô bàn bạc là Đô sẽ cho Hồng mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên để ông tiếp tục đem thế chấp vay tiền ở một ngân hàng khác vay tiền tiếp. Bằng thủ đoạn này ông Hồng đã chiếm đoạt số tiền 50 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV, còn ông Đô có vai trò đồng phạm, tiếp tay.

MAI KHUÊ - LƯU NGUYỄN