Truy nã Ngô Ngọc Tuấn trên toàn quốc

Trong khoảng tháng 1-2013, Tuấn (SN 1974, ngụ xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã sử dụng tên Ngô Văn Hải (tạm trú ở một căn hộ tại tòa nhà Sài Gòn Pearl, Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh), tự giới thiệu có quốc tịch Anh để “dụ” các con mồi đi du học hòng lấy tiền. Mức giá hắn đưa ra cho mỗi người đăng ký là 31.000USD, thủ tục trọn gói. Tổng cộng qua các lần giao dịch, Hải đã gom của các nạn nhân khoảng 49.900USD.

Khi biết bị lừa, các nạn nhân đồng loạt làm đơn tố cáo gửi Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM. Qua điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Ngọc Tuấn (tức Hải) về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, nhưng y đã bỏ trốn. Ngày 21-5-2013, cơ quan điều tra đã quyết định truy nã toàn quốc đối với y. Ai phát hiện Tuấn ở đâu, vui lòng báo ngay cho điều tra viên Hoàng Tiến Nam, ĐT: 08.38414579.

Theo Thiên Thanh (CATP)