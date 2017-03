Truy nã nguyên trưởng phòng một công ty thuộc Vinashin

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã Giang Kim Đạt (33 tuổi tại Thái Bình), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin, hiện làm kinh doanh tự do.

Giang Kim Đạt đã có hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng", theo điều 165 Bộ luật Hình sự. Trước khi bỏ trốn, Giang Kim Đạt trú số 42, đường 34, Khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Ai phát hiện hoặc bắt được Giang Kim Đạt, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, địa chỉ 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội; số điện thoại 069.42431 hoặc 069.41538.

Theo CAND