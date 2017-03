Truy nã “nữ doanh nhân” đầu tư bất động sản

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An cho biết, vừa ra quyết định truy nã Hà Thị Thanh Thúy (31 tuổi), trú ở thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên trên phạm vi toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ nguồn tin tố cáo của nhiều người dân, các điều tra viên Công an huyện Tuy An đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Thanh Thúy và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh nêu trên đối với Hà Thị Thanh Thúy.

Theo đó, trong hai năm 2009-2010, Thanh Thúy đã múa "võ mồm" khi nói dối với một số người thân quen cần tiền đầu tư bất động sản để huy động vốn và đã xù nợ trên 300 triệu đồng. Trong lúc các điều tra viên còn đang triệu tập để đấu tranh làm rõ các khoản tiền liên quan đến phi vụ lừa đảo nêu trên thì "nữ quái" Thanh Thúy lẩn trốn khỏi địa phương.





Theo Hữu Toàn (CAND)