Truy nã nữ kế toán ‘ẵm’ gần 700 triệu đồng bỏ trốn

Theo điều tra, DNTN Tư Long (chuyên mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nông sản) thuê Tuyền làm kế toán cho DN. Ngày 22-9-2014, do đi công tác ngoài tỉnh, ông LTL (chủ DN) có ký khống giấy rút tiền mặt và giao cho Tuyền cất giữ. Tuyền đã tự viết số tiền cần rút rồi đến ngân hàng rút 755 triệu đồng từ tài khoản của DN rồi bỏ trốn.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kêu gọi Hứa Thị Ngọc Tuyền ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết Tuyền ở đâu xin báo Cơ quan CSĐT (Phòng PC45) Công an tỉnh An Giang, số điện thoại 0763952757 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.