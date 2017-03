Truy nã nữ phó giám đốc chiếm đoạt tài sản

Trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Châu Hoa là phó giám đốcCông ty TNHH Hải Hà. Hoa bị truy nã từ tháng 1-2013.



Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và đưa đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnhQuảng Nam, điện thoại: 05103.860.344 hoặc báo cho Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 05103.813.396, 05103.860.608.

Theo Q.Vinh (NLĐO)