Truy nã tổng giám đốc Công ty Hải An

Vào năm 2004, Cty Hải An liên kết với một công ty thực hiện dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, trong đó Cty Hải An được quyền sở hữu 47 căn hộ. Năm 2008, khi dự án hoàn thành, Cty Hải An đã bán hết 47 căn hộ này cho khách hàng. Tuy nhiên, từ tháng 12-2009 đến tháng 7-2010 Nguyễn Hải An lại ký 89 hợp đồng khống bán các căn hộ tại River Garden. Nguyễn Hải An giao cho Ngô Thanh Long - Chủ tịch Tập đoàn KDC Group - 40 hợp đồng (khống) và Ngô Thanh Long đã sử dụng làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay, chiếm đoạt 168,88 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh TPHCM và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải. Ngoài ra, Nguyễn Hải An và Ngô Thanh Long còn dùng các hợp đồng khống chiếm đoạt của một số cá nhân với số tiền rất lớn.

Phát hiện sự việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với Ngô Thanh Long. Ngày 17-5-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Hải An, ra lệnh cấm An đi khỏi nơi cư trú. Được tại ngoại điều tra, đến tháng 10-2011, Nguyễn Hải An đã trốn khỏi nơi cư trú (chỗ ở trước khi trốn là: phòng 13-05 lô A chung cư River Garden ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2; phòng 8 lầu 20 lô C chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM). Trong khi đó, nhiều nạn nhân đang sống dở chết dở vì vay tiền ngân hàng để mua căn hộ của An, căn hộ chẳng có mà họ phải è cổ trả lãi vay...

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân phát hiện, bắt được Nguyễn Hải An (ảnh, cao 1m62, da trắng, tóc hơi bạc, đầu hói) xin báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra (cụ thể là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, bộ phận phía nam) Bộ Công an, số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM, điện thoại số 06936180, 06936217, 0983692580, 0908604023. Ai che giấu, bao che cho Nguyễn Hải An sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Về phần mình, Nguyễn Hải An hãy tự giác ra trình diện cơ quan điều tra, để tội không bị nặng thêm.

Theo GIA VIỄN (CATP)