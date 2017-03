Truy nóng đối tượng đâm chết người vì ghen

Lúc 1h ngày 1/7, tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Tuất (tổ 16B, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ trọng án, nạn nhân là anh Lê Mậu Thành (30 tuổi, quê huyện Cam Lộ, Quảng Trị), tạm trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, bị kẻ thủ ác đâm chết.

Võ Hải Triều.

Qua điều tra, Công an quận Sơn Trà xác định, nạn nhân có quan hệ tình cảm với một cô gái thuê phòng tại khu trọ là Trần Thu Hà (22 tuổi, quê Nam Định). Một tài xế taxi là nhân chứng cho biết, lúc 0h55' ngày 1/7, nạn nhân đón taxi từ quán bar đến phòng trọ của Hà và gặp một thanh niên trong phòng trọ bước ra.

Sau vài lời cãi cọ, gã thanh niên kia đã đánh Thành và bất ngờ dùng kéo đâm Thành tử vong. Sau khi gây án, hung thủ cùng Hà nhanh chóng khoá cửa và đi khỏi phòng trọ...

Kiểm tra hiện trường, các trinh sát tìm thấy chiếc ĐTDĐ của Hà để quên tại phòng, trong máy có nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến của một người tên Triều ngay trước thời điểm xảy ra án mạng.

Khẩn trương truy xét, đến 6h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Võ Hải Triều (23 tuổi, trú tổ 1, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang ở cùng với Hà tại nhà riêng của Triều tại đường Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Bước đầu, Triều khai nhận trước đây có quan hệ tình ái với Hà. Mới đây, Hà chủ động chia tay với Triều và quen với anh Thành.

Tối 30/6, rạng sáng 1/7, Triều đến phòng trọ của Hà đề nghị nối lại tình cảm nhưng Hà không đồng ý. Khi thấy Thành giữa đêm khuya bắt taxi đến phòng trọ của người yêu cũ, Triều đã nổi máu ghen, xông ra đánh, sau đó vớ cây kéo trong phòng trọ đâm liên tiếp nhiều nhát khiến Thành tử vong...



Theo Thân Lai (CAND)