Truy tìm đàn anh của Thái “côn” - kẻ nổ súng ở vũ trường 030 - X Club

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm Trần Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) là người có liên quan trực tiếp đến vụ nổ súng trên.

Trần Thanh Tùng. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Được biết, Tùng đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng cùng với Phùng Anh Thái (Thái “côn”, ngụ huyện Ba Vì, TP Hà Nội) vào đầu tháng 4-2011. Tùng là đàn anh của Thái “côn” khi trốn vào TP.HCM, cả hai ẩn náu ở quận 5 và gây ra vụ nổ súng ở vũ trường. Trước đó, rạng sáng 12-2, Thái “côn” cùng một số chiến hữu trong đó có Tùng và Cao Chu Hải (đã bị Công an TP.HCM bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm) đến vũ trường 030 - X Club uống rượu. Tại đây, nhóm Thái “côn” mâu thuẫn với nhóm khách bàn bên cạnh, trong đó có nạn nhân Phạm Anh Tuấn. Khi hai bên xảy ra cự cãi, ẩu đả, bảo vệ vũ trường can ngăn, nhóm Thái “côn” phục kích trước vũ trường dùng súng bắn ông Tuấn gây thương tích ở vùng cổ.

HOÀNG TUYẾT