Truy tìm giám đốc chiếm đoạt tiền, vàng rồi bỏ trốn

Lý Vinh (56 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vĩnh Kiến Thành, trụ sở tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ) để điều tra, xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 10-2006, ông Vinh đăng ký thành lập Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vĩnh Kiến Thành tại Bình Dương do chính ông Vinh làm giám đốc. Đầu năm 2010, do công ty làm ăn thua lỗ nên ông Vinh vay mượn tiền của nhiều người rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cụ thể, đầu tháng 1-2010, ông Vinh quen biết với bà CTMH (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM). Lấy lý do cần tiền nhập hàng nên ông mượn của bà H. 800 triệu đồng (lãi suất 1,2%/tháng). Đến tháng 2-2010, ông Vinh vay thêm của bà H. 500 triệu đồng. Đến hạn, bà H. không liên lạc được với ông Vinh, khi tìm đến nhà thì mới biết ông Vinh đã bán nhà đi nơi khác từ năm 1999.

Tương tự, tháng 6-2010, ông Vinh vay mượn ông DB (ngụ quận 11) 200 triệu đồng rồi không trả.

Mới đây, ông Vinh mượn bà TTX (ngụ quận 6) 300 triệu đồng (lãi suất 10%) hẹn thời hạn ba tháng. Từ tháng 1-2011 đến tháng 5-2011, ông Vinh mượn tiếp bà X. 10 lượng vàng SJC và 300 triệu đồng. Khi ông Vinh lánh mặt, bà X. tìm đến căn nhà ở đường Lò Siêu (phường 16, quận 11) mới biết đây là căn nhà ông Vinh thuê.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can Lý Vinh có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ba nạn nhân trên với tổng số tiền là 2,1 tỉ đồng và 10 lượng vàng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu ông Lý Vinh ở đâu sớm liên hệ với đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, địa chỉ tại 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP.HCM; đồng thời ai biết Lý Vinh ở đâu có thể trình báo về địa chỉ nói trên hoặc thông qua số điện thoại (08).3864.0548 gặp cán bộ điều tra Nguyễn Hồng Huynh.

Hoàng Tuyết