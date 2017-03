Truy tố một lái xe trốn truy nã mua bán 43 bánh heroin

Trước khi nói về "thành tích" mua bán ma túy của Kiệt, cần nhắc lại vụ án Tráng A Chư cùng đồng bọn mua bán khoảng 900 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp đã bị VKSNDTC truy tố Chư và 22 đồng phạm có liên quan. Đây là vụ án nghiêm trọng, không chỉ vì số lượng ma túy đặc biệt lớn; mà điều khiến dư luận quan tâm và căm phẫn là khi bị chặn bắt, Chư đã lái xe ôtô tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ Công an hy sinh, một chiến sĩ khác bị thương.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố 30 bị can, trong đó có 7 bị can đang bỏ trốn. Bị can Trần Anh Kiệt nằm trong số đối tượng bỏ trốn, đã bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định truy nã. Đến tháng 10/2012, Kiệt bị bắt tại khu vực xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trong vụ án Tráng A Chư, Kiệt là "mắt xích" trong nhánh của Trần Thị Lưu Thùy, trú tại Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.



Trần Anh Kiệt và Nguyễn Tuấn Anh khi bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra kết luận: Từ cuối năm 2009 đến tháng 5/2011, Kiệt đã mua của Thùy 6 lần, với số lượng 43 bánh heroin có trọng lượng hơn 15kg. Ngoài ra, khi bắt Kiệt, khám trong người đã thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp nên Kiệt còn phải chịu trách nhiệm về việc tàng trữ lượng ma túy tổng hợp này.

Trong thời gian Kiệt lẩn trốn sự truy lùng của Công an, Tuấn Anh biết Kiệt đang bị truy nã về tội mua bán ma túy nhưng đã chở Kiệt trốn chạy và bao bọc cho Kiệt nên Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu tội phạm.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)