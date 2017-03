Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

Vào tháng 11/2009, Liên cùng với Phan Xuân, trú ở Quảng Trị, nhiều lần vận chuyển thuốc nổ, kíp và dây cháy chậm từ Quảng Trị vào Khánh Hòa tiêu thụ. Khi bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, Liên trốn sang Đài Loan. Do đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Liên.

Hiện Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Bình đang làm thủ tục chuyển giao đối tượng cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, xử lý theo quy định.





Theo Trần Tuấn (CAND)