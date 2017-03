Vào cơ sở bảo trợ xã hội để trốn… truy nã

Vào lúc 0h ngày 10/7, đối tượng Nguyễn Thanh Hoà (21 tuổi) được đưa vào Trung tâm HTXH, Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh, khi hắn "quẩy hành lý" đang lang thang tại Công viên Phú Lâm thuộc quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hòa.





Tại Trung tâm HTXH, sau nhiều lần khai để làm hồ sơ thủ tục, Nguyễn Thanh Hoà giả ngây giả ngô, chỉ khai báo tên. Còn quê quán thì Hoà chỉ "nhớ" mang máng là tỉnh Bình Thuận, vì đi khỏi nhà từ nhỏ đến giờ nên không nhớ. Hôm sau, cán bộ xã hội biết thêm được một số điện thoại người thân của Hoà và báo về gia đình ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để vào TP Hồ Chí Minh bảo lãnh, làm thủ tục hồi gia cho Hoà. Khi gia đình đi xác nhận vào đơn bảo lãnh, chính quyền địa phương phát hiện ra Nguyễn Thanh Hoà chính là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Từ thông tin này, chiều 12/7, Công an huyện Đức Linh đã liên lạc với Trung tâm HTXH TP Hồ Chí Minh, quản lý chặt đối tượng để cơ quan Công an đến bắt giữ Nguyễn Thanh Hòa theo lệnh truy nã, di lý về huyện Đức Linh để xử lý về hành vi cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng. Trước khi lên xe di lý về Bình Thuận, Hoà than thở: đã trốn vào Trung tâm HTXH rồi mà Công an vẫn "chộp" được!

Được biết từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp thứ 7, đối tượng có lệnh truy nã được phát hiện tại Trung tâm HTXH. Tương tự, Trung tâm HTXH Tân Hiệp, qua rà soát, cũng phát hiện 6 đối tượng trốn lệnh truy nã đang được… chăm sóc tại đây.

