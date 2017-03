Vay tiền tỷ của hàng xóm rồi "chạy làng"

Những người bị hại cho biết, họ hoàn toàn bất ngờ bởi thủ đoạn hết sức tinh vi của đối tượng. Do bị Bằng "xù tiền", nhiều gia đình đã sạt nghiệp nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng.



Theo Quốc Phòng (CAND)



Ông Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi và vợ là bà Lê Thị Thuần, 52 tuổi, hàng xóm của Bằng từ hai chục năm qua là người thiệt hại nặng nhất. Ông Dũng kể: Lê Công Bằng nhận ông là anh em như những người ruột thịt trong nhà. Thậm chí tên này còn luôn nói với bố mẹ và mọi người xung quanh rằng, vợ chồng anh Dũng ân tình với hắn, "sống tết, chết giỗ" không bao giờ dám quên. Không ngờ, những lời đường mật đó chẳng qua chỉ là chiêu gây dựng mối quan hệ tình cảm để dễ dàng bòn tiền. Mới đầu, hắn vay vài chục triệu với lý do đầu tư làm ăn và trả sòng phẳng. Chiếm được tình cảm và lòng tin rồi, những lần sau cứ thế, Bằng vay lớn hơn.Từ năm 2008 đến nay, riêng vợ chồng ông Dũng vì tình vì nghĩa, có bao nhiêu dốc hết và còn đi vay cho hắn cả thảy 21 lần với tổng cộng là 1,726 tỷ đồng. Số tiền tích cóp đã đành, nhưng còn khoản tiền đi vay giúp, Lê Công Bằng đã đang tâm đổ nợ khiến vợ chồng ông Dũng không thể xoay xở nổi. Hậu quả, vừa qua ông đã phải cay đắng gán ngôi nhà mà gia đình đã gắn bó hàng mấy chục năm, rồi đưa vợ con về quê, nhờ đất cất tạm ngôi nhà cấp 4 để có chỗ chui ra chui vào.Căn cứ đơn trình báo của những người bị hại, Công an quận Kiến An đã lập án, tiến hành công tác điều tra và đã làm rõ hành vi, thủ đoạn của đối tượng. Trung tá Ngô Xuân Nhu, Đội phó Đội CSĐT tội phạm kinh tế cho biết, Lê Công Bằng tính toán rất kỹ lưỡng phương thức thủ đoạn. Đáng chú ý, lợi dụng người dân ít hiểu biết pháp luật, hắn đã dân sự hóa hành vi chiếm đoạt tài sản, thể hiện ở chỗ ngay từ khi vay nợ, biên nhận chỉ là viết giấy tay, trong đó thể hiện số lượng tiền, nhưng không hề cam kết thời gian trả. Thậm chí, có lần vay số tiền lớn hàng chục triệu đồng, hắn cũng không có giấy biên nhận. Chính vì vậy, đối tượng có cớ để trốn tránh trách nhiệm hình sự.Tuy nhiên, ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã có đủ căn cứ khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Công Bằng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, được qui định tại Khoản 4, Điều 140 Bộ luật Hình sự.