Về thăm nhà, đối tượng truy nã sa lưới

Đồng chí Lê Văn Nga, Trưởng Công an xã Quỳnh Thắng cho biết, đêm 11/9 trong lúc toàn xã đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ vỡ đập nước Tây Nguyên thì nhận được tin từ Công an tỉnh Nghệ An về việc phát hiện đối tượng Nguyễn Lương Mạnh (35 tuổi) đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xóm 5, Đồng Tâm, Quỳnh Thắng. Ngay lập tức, Ban Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của Công an tỉnh Nghệ An lên phương án bắt giữ đối tượng Mạnh. Ngay đêm đó, thấy “có động”, tên Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa bàn, tuy nhiên các chiến sỹ Công an vẫn kiên trì mai phục.

Đối tượng Nguyễn Lương Mạnh tại CQĐT.

Đến sáng 12/9, khi nhận được thông tin tên Mạnh xuất hiện tại nhà riêng để thu xếp đồ đạc trốn đi xa, lực lượng Công an đã ập đến bắt giữ mặc dù đối tượng ngoan cố, định bỏ chạy. Đối tượng được đưa về UBND xã để lấy lời khai.

Nguyễn Lương Mạnh quê gốc tại vùng muối xã An Hòa, nơi đất chật người đông nên bố mẹ Mạnh đã phải chuyển lên xã miền núi Quỳnh Thắng để khai hoang phục hóa nuôi các con ăn học. Nếu như bố mẹ Mạnh là những người nông dân cần cù chăm chỉ làm ăn thì Mạnh lại lười biếng, ưa hưởng thụ, hễ có tiền là theo bạn bè rượu chè, bài bạc. Vợ Mạnh vừa đẹp người đẹp nết lại sinh cho Mạnh 2 đứa con, 1 trai 1 gái đẹp như tranh nhưng Mạnh vẫn không biết giữ gìn tổ ấm của mình. Trong nhà có vật dụng gì đáng giá là Mạnh mang đi cầm cố để đánh bạc, hết tiền lại ngồi chầu rìa bên các xới bạc, lâu ngày đâm nghiện. Người vợ hiền đã nhiều lần khuyên giải Mạnh bỏ thói cờ bạc để về tu chí làm ăn nhưng Mạnh không nghe mà vẫn chứng nào tật nấy.

Trước đó vào tháng 2/2012, Mạnh cùng với nhóm đối tượng đánh bài ăn tiền tại xóm 6 xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn. Sau khi cả nhóm bị bắt, đối tượng trốn thoát được đã bỏ vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Ngày 19/8/2012 cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra lệnh truy nã toàn quốc với đối tượng Nguyễn Lương Mạnh. Thời gian gần đây hắn mò về quê nắm tình hình và chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục vào Nam sinh sống thì bị bắt giữ.



Theo Đào Quỳnh (CAND)