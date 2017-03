Vợ chồng giám đốc bỏ con nhỏ để trốn truy nã

Hành trình trốn chạy của cặp vợ chồng này đã bị các trinh sát Phòng truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hưng Yên chặn đứng.



Lương và Dinh

Cách đây ít năm, Nguyễn Văn Lương (SN 1977) cùng vợ là Phan Thị Dinh (SN 1981, đều trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) thành lập Công ty TNHH Lương Dinh, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau như cầm đồ, vận tải... do Lương làm giám đốc. Dưới danh nghĩa Công ty Lương Dinh, từ năm 2010 đến 2011, vợ chồng Lương đã nhiều lần vay của bà Phạm Thị Toan (SN 1969, trú xã Hồng Tiến, Khoái Châu) với tổng số tiền 10,8 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận. Có tiền, vợ chồng Lương không kinh doanh mà cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Thấy việc “kiếm lời” có vẻ dễ dàng, vợ chồng Lương - Dinh tiếp tục vay của nhiều người khác trong vùng với tổng số tiền lên đến gần 40 tỷ đồng.

Làm ăn được một thời gian, vợ chồng Lương không còn khả năng trả nợ buộc các chủ nợ phải gửi đơn đến cơ quan công an. Sau nhiều lần được cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên mời lên làm việc, biết sớm muộn cũng sẽ bị khởi tố, ngày 16-5 vợ chồng Lương - Dinh đã bỏ lại ba đứa con, trong đó đứa nhỏ nhất chỉ vừa mới sinh chưa được một tháng cho ông bà nội ngoại nuôi để lẩn trốn. Ngày 23-5, CQCSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với vợ chồng Lương - Dinh.

Chiều 11-6, Công an Hưng Yên đã bắt được Lương và Dinh đang trốn trong một khu rẫy của người quen thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Nha Trang.



Theo HOÀNG MINH QUANG (CATP)