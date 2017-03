Vượt nghìn cây số bắt tội phạm truy nã

Các đối tượng lần lượt bị áp giải xuống tàu, nhanh chóng chuyển về trại giam công an tỉnh để phân loại, tiếp tục phải đền tội. Để lần tìm chính xác tung tích, truy lùng bắt gọn những tên tội phạm đã cao bay xa chạy ở nơi cách xa hàng nghìn cây số, là cả hành trình gian nan.



Mười đối tượng truy nã bị bắt giữ

Trong số 10 đối tượng truy nã bị bắt giữ có hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm là vợ chồng Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp (ở phố 2, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình kinh doanh ngành nghề xây dựng và đầu tư bất động sản, lợi dụng cái mác là chủ công ty cổ phần Chính Nghĩa, vợ chồng Chính - Hợp vay tiền của nhiều tổ chức, cá nhân với mức lãi suất từ 6 - 9%/tháng. Tiền vay lớn nhưng kinh doanh thua lỗ không có tiền tỉ trả nợ, vợ chồng Chính chuồn vào Nam trốn nợ. Hợp trốn vào huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước làm thuê trồng điều, Chính xin làm tài xế ở Nha Trang (Khánh Hòa). Công phu xác minh các mối quan hệ và các nguồn tin liên quan, các trinh sát đã lần tìm được nơi ẩn náu của Hợp. Chiều 16-4, khi Hợp vừa đi làm rẫy về đến nhà lập tức bị các trinh sát ập tới bắt giữ. Cùng lúc đó, tổ truy nã ở Khánh Hòa đã tóm gọn Chính.

Suốt 15 năm sống chui lủi khi bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, nỗi sợ hãi của Lê Văn Thông (SN 1962, ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) vẫn luôn ám ảnh, ngay cả khi đã dùng chứng minh thư giả và nhiều giấy tờ mang tên Trần Thanh Sơn (SN 1970, ở Bạc Liêu). Theo lời Thông, ngày 29-1-1997, y cùng một đứa cháu ngồi ăn sáng thì người cháu có xích mích với một người bà con tên Diện. Trận ẩu đả giữa hai cậu cháu và Diện nổ ra. Đuổi đánh người cháu xong, Diện vớ con dao trên vách quay lại và dùng thêm ghế băng “tính sổ” Thông. Thông dùng dao chém trả vào đầu đối tượng rồi bỏ chạy. Khi cơ quan công an triệu tập, Thông bỏ trốn vào Đồng Nai cư trú ở nhà người quen đi làm công nhân trong xưởng gỗ.

Tại đây, y cặp bồ với một cô gái trẻ quê ở Thái Bình, đang làm tại một liên doanh ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương). Qua xác minh, tổ công tác phát hiện địa chỉ cư trú của cô gái này là phòng số 52 của một khu nhà trọ khoảng 100 phòng. Cùng ở với cô gái có một người đàn ông đã luống tuổi. Khi tổ công tác cùng công an phường bất ngờ kiểm tra hành chính, người đàn ông xuất trình hàng loạt giấy tờ minh chứng mình tên là Sơn, quê ở Bạc Liêu. Tại công an phường, trước những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, Thông buộc phải cúi đầu nhận tội.

Với trung úy Ngô Văn Tạo, lần bắt Trần Anh Đức (SN 1981, ở khu phố 4, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) là kỷ niệm khó quên. Để lần ra tung tích của Đức sau bảy năm bỏ trốn khỏi địa phương không hề đơn giản. Giữa năm 2005, vừa đi làm về đến nhà, Đức nhận tin báo anh trai mình bị đánh. Ngay lập tức, Đức chạy ra xem sao thì không thấy anh trai, chỉ thấy hai người trên xe máy lặng thinh không nói, vớ vội con dao đâm vào tay Đức. Máu trả thù sục sôi, Đức cướp lại dao và đâm tới tấp đối tượng. Biết mình đã gây án nguy hiểm, hắn lập tức bỏ trốn và bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Sau này, Đức kết hôn với một cô gái, làm nghề sửa xe máy luôn tại gia đình nhà vợ ở xã Minh Hưng, Chơn Thành (Bình Phước). Khi Đức đang sửa xe máy, bất ngờ các trinh sát xuất hiện khiến hắn ngỡ ngàng không kịp trở tay.



Theo SƠN HÀ (CATP)