“Yêu râu xanh” sa lưới sau 20 năm lẩn trốn

Vào hồi 0h30 ngày 2/8/1990, tan ca, chị Nguyễn Thị M. trên đường về nhà, đến gần chân cầu An Dương (thuộc phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng), bất ngờ 5 đối tượng chặn đường, bắt ép chị vào khu đất trống đằng sau Nhà máy Nước An Dương. Tại đây, những yêu râu xanh đã thay nhau làm hại, cướp đi sự trinh trắng của cô gái tuổi 18.

Trước hành vi nghiêm trọng của đối tượng, các cơ quan pháp luật đã vào cuộc tích cực và sớm bắt giữ, truy tố 5 đối tượng về tội hiếp dâm, gồm: Nguyễn Văn Hạnh, SN 1971, ở số 18/175; Nguyễn Văn Chuẩn, SN 1968, ở số 14/175; Đặng Đức Dũng, SN 1974, ở số 6A/175; Phạm Đăng Tùng, SN 1975, ở số 181 đại lộ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Văn Hòa, SN 1969, ở số 12, gác 2, lô 1, khu tập thể An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Trong đó, Nguyễn Văn Hạnh bị kết án 5 năm tù, nhưng trước khi thi hành án cho áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng chính sách của Nhà nước, can phạm Nguyễn Văn Hạnh đã bỏ trốn, sống trôi nổi ở nhiều tỉnh phía Nam như Sài Gòn và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Đã có lần, từ Tây Ninh y trốn đi nước ngoài, nhưng không thành.

Không nơi ẩn nấp, không chỗ nương thân, kẻ phạm tội buộc phải tính đường ngược lên các tỉnh biên giới phía Bắc. Năm 1993, Nguyễn Văn Hạnh có mặt tại thị trấn Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, dưới vỏ bọc là người lao động tự do như đi khai thác lâm sản, phụ lái xe ôtô tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Với ý định trú chân lâu dài tại đây, tên Hạnh đã làm giấy tờ giả mang họ tên mình, nhưng ĐKTT lại ở xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Năm 1994, dựa vào giấy tờ này và nhân thân tự bịa dựng, y đã ngon ngọt lừa dối, rồi kết hôn ngoài giá thú với một giáo viên tiểu học cùng tuổi ở thị trấn Ràng. Sau đó sinh con và dựng một căn nhà ở triền núi heo hút, hòng dựa vào địa thế, đường đi hiểm trở và một gia đình nhô nhỏ làm vỏ bọc, lực lượng Công an Hải Phòng không thể truy tìm.

Thực hiện lệnh phát động của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội 10, Phòng CSĐT hình sự giở lại trang hồ sơ vụ án cách đây 20 năm để rà lại tất cả các mối quan hệ xã hội của Nguyễn Văn Hạnh, đồng thời tập hợp các nguồn tin nghiệp vụ và đi đến nhận định đối tượng đã lên ẩn náu tại địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Chiều tối 3/1, Trung tá Phạm Đình Thanh, Đội trưởng và Đại úy Bùi Hữu Thái, Đội phó cùng hai trinh sát đã có mặt tại huyện Bảo Yên trắng sương. Sau cuộc làm việc khẩn trương với Công an huyện, hai đơn vị lập tức lên đường phối hợp truy bắt tội phạm. Cái rét đỉnh điểm ở vùng cao không thắng nổi tinh thần quyết tâm của họ. Vượt qua hơn chục kilômét đường rừng núi, đến 21h cùng ngày các anh đã tiếp cận nơi đối tượng ẩn náu. Một căn nhà lặng lẽ nằm giữa ngọn đồi. Mỗi động tĩnh xung quanh, trong nhà đều quan sát hết.

Để đảm bảo an toàn lực lượng, đồng thời tránh tác động gây sốc tâm lý đối với người vợ hiền từng lầm sống với đối tượng gần 20 năm và đứa trẻ đang tuổi mới lớn, Tổ công tác quyết định chưa thi hành lệnh bắt, mà tiếp tục nằm rừng giám sát đối tượng. Hồi 13h30 ngày hôm sau, khi Nguyễn Văn Hạnh lên trụ sở Công an huyện theo giấy mời để làm một số thủ tục hành chính, tổ công tác Công an Hải Phòng bất ngờ xuất hiện.

Lẩn trốn lên rừng với vỏ bọc tưởng chắc chắn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát. Tên tội phạm run rẩy nói: "Em biết thể nào cũng có ngày hôm nay". Ngay trong đêm 4/1, Nguyễn Văn Hạnh được các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đưa về Hải Phòng an toàn và bàn giao cho văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.



