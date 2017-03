Truy nóng tên cướp đường

Chiều 28.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Quang (SN 1990), ngụ thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 18h, ngày 23/6/2011, Quang cùng đồng bọn là Nguyễn Tấn Cương điều khiển xe máy biển kiểm soát 92K7 - 8846 từ huyện Tư Nghĩa đến xã Bình Long, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì xe gần hết xăng. Cả hai ghé vào trạm xăng Bình Long để đổ nhưng hết tiền. Qua quan sát Quang phát hiện một người khách nữ vào đổ xăng là chị Trần Thị Kim Ánh (Bình Long) có đeo sợi dây chuyển vàng, Quang nảy ý định cướp. Sau đó, Quang và Cương bám theo chị Ánh đến đoạn đường vắng gần cầu Ô Sông, thuộc xã Bình Long, ép sát giật sợi dây chuyền trên cổ chị. Đối tượng Quang cùng tang vật gây án Biết cướp, chị Ánh hô hoán, nhân dân địa phương cùng Công an xã Bình Long tổ chức truy đuổi hơn 20km bắt được tên Quang, do trời tối tên Cương đã tẩu thoát. Qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn thu giữ trong người Quang một con dao găm dùng để gây án. Hiện Công an huyện Bình Sơn đang phối hợp Công an các tỉnh thành tổ chức truy lùng đối tượng bỏ trốn. Theo Trần Văn (ANTĐ)