Truy quét "ngã tư số đề", nhiều “cá lớn” lọt lưới

Bước đầu có hai người ghi đề bị tạm giữ cùng số tiền hơn 10 triệu đồng. Theo một nguồn tin thì các thầu đề tầm cỡ được báo trước sẽ bị kiểm tra nên lệnh cho đàn em dừng hoạt động. Cụ thể, vợ chồng Liêm-Trinh ghi đề công khai trên đường ĐT 743 (phường Phú Hòa), chị em bà Như hoạt động trước cổng Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bình Dương đã “rút chốt” trước giờ công an ra quân. Ngoài ra, các “đại lý” lớn ở “phố đề” như Tuấn “vườn điều”, Hiếu... cũng lọt lưới.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cho biết nhóm “hiệp sĩ đường phố” không có tham gia trong vụ bắt quả tang Nguyễn Hoàng Sinh, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Dương hù dọa, nhận tiền của người ghi đề. Vụ việc này do người dân phát hiện, báo tin công an địa phương xử lý.

V.BÁ