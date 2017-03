Truy quét "ông trùm" và các chân rết trong đường dây mua bán phụ nữ

Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cục Công an TP Danh Mao, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa có công văn thông báo về việc đơn vị này đã triệt phá đường dây mại dâm phụ nữ Việt Nam và bắt nghi phạm là Hoàng Trung Đức, 26 tuổi, người tỉnh Nam Định, chủ nhà hàng kinh doanh mại dâm cùng mẹ ruột của mình.

Trước đó, Đức đã bị Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội mua bán trẻ em, mua bán người. Bởi "ông trùm" mới 26 tuổi này đã về quê "đào tạo" hàng loạt tay chân là những thanh niên trẻ tuổi, ham chơi để lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc, đưa vào nhà hàng của Đức ép bán dâm cho khách.

Cơ quan Công an đã lập chuyên án điều tra, khởi tố 7 đối tượng, bắt giữ 5 đối tượng (2 đối tượng đã bị bắt trong các vụ án khác), truy nã 1 đối tượng là "chân rết" của Đức, làm rõ hành vi của bọn chúng đã lừa bán 19 cô gái cho nhà chứa của Đức tại Khẩm Thoòng, Moòng Mình (Quảng Đông, Trung Quốc).

"Đào tạo" bạn học thành kẻ mua bán người

Bố mẹ Đức li dị nhau từ khi anh ta còn nhỏ. Khoảng năm 1998, mẹ Đức dắt con trai bỏ xứ sang Trung Quốc làm ăn. Đầu tiên là mẹ Đức, rồi Đức "nối nghiệp" mẹ mở nhà hàng chứa mại dâm bên Trung Quốc. Khi lên thay mẹ, Đức còn ráo riết và nhiều thủ đoạn hơn trong việc mở rộng đường dây mua bán người, kinh doanh mại dâm để kiếm tiền.



Bốn đối tượng bị bắt giữ.

"Ông trùm" trẻ này thường xuyên về quê ở Nam Định để "đào tạo" những đứa con trai, con gái ham chơi cùng quê thành các "chân rết" lừa đưa gái trẻ sang nhà hàng bên Trung Quốc cho gã. Đường dây hoạt động của Đức khá chặt chẽ, có từng người đảm nhận các công đoạn khác nhau như: người ở Việt Nam "bơm" tiền cho đám "chân rết" ăn tiêu và lấy kinh phí đưa người sang Trung Quốc, người đón từ Móng Cái và người nhận "hàng" bên đất Trung Quốc đưa về nhà chứa của Đức…

Đức "ưu tiên đào tạo" 2 gã bạn học cùng phổ thông là Hoàng Văn Thủy, trú tại phường Trần Quang Khải và Nguyễn Xuân Nghĩa, trú tại phường Văn Miếu, TP Nam Định.

Khoảng tháng 5/2008, Đức từ Trung Quốc về TP Nam Định chơi và móc nối với Thủy, Nghĩa, dạy cách lừa các cô gái Việt Nam trẻ, đẹp đưa sang bán cho Đức để Đức ép làm gái bán dâm. Giá Đức trả cho việc lừa bán mỗi cô là 10 đến 15 triệu đồng.

Theo đó, phương thức lừa các cô gái trẻ, ham chơi bằng cách làm quen qua mạng internet, cứu nét để giả vờ yêu rồi rủ đi nhà nghỉ, đi tham quan, du lịch, xin việc làm, sau đó lừa đưa các nạn nhân đến vùng biên giới để Đức cho người sang đón.

Đối với Thủy, Đức còn dùng thủ đoạn rất tinh vi để khống chế. Đó là Đức đón Thủy cùng bạn gái Thủy là Trang sang Trung Quốc chơi khoảng 10 ngày. Khi hết sạch tiền, Thủy và Trang có ý định về thì Đức không cho tiền về. Đức giữ Trang lại và yêu cầu Thủy về Việt Nam tìm phụ nữ lừa đưa sang cho Đức ép làm gái bán dâm, nếu không tìm được thì chính Trang phải ở lại bán dâm tại nhà hàng của Đức.

Không còn cách nào, Thủy về Việt Nam lừa luôn 2 cô gái đầu tiên là Bùi Thu T., 22 tuổi và Nguyễn Thị Thanh H., 19 tuổi, trú tại TP Nam Định đưa sang bán cho Đức. Chuyến này, Thủy được Đức trả 4 triệu đồng và 1.300 NDT cùng cô bạn gái. Sau lần đầu tiên ấy, thấy dễ hưởng lợi, Thủy tiếp tục trượt dốc, lên mạng Internet, cứu nét, làm quen và lừa đưa 4 cô gái khác, trong đó có 2 em chưa đến 16 tuổi đưa sang bán cho Đức.

Khoảng tháng 4/2010, vì 2 cô gái D. và P.A. quyết liệt đòi về nên Đức giả vờ tử tế, trả công bán dâm cho 2 cô gái là 110 triệu đồng và bảo Thủy dẫn 2 cô về Việt Nam. Nhưng Thủy đã nghe được âm mưu của Đức, đó là sẽ cho người đón đầu bắt D. và P.A. lại để bán cho nhà hàng khác và thu tiền lại. Vì vậy, Thủy đã đưa 2 cô gái trên theo đường khác về Việt Nam để được cùng chi tiêu hết số tiền trên.

Nguyễn Xuân Nghĩa là thanh niên hư, thường bỏ nhà đi lang thang và lấy quán chát làm nhà. Chính vì thế, khi "chập" lại với Đức, Nghĩa trở thành tay chân tích cực trong việc lừa đưa các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán cho nhà hàng của Đức. Vì sẵn các bạn gái thường chát với mình, Nghĩa đã tìm cách gặp mặt, giả vờ yêu đương rồi rủ các cô gái đi du lịch Quảng Ninh, mua sắm quần áo ở chợ đường biên Móng Cái. 8 cô gái đã rơi vào "bẫy tình" của Nghĩa và một đứa bạn tên là Ngô Quốc Hưng, tức Hưng "trư". Hưng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt trong một vụ mua bán người khác.

Bao nhiêu tiền kiếm được, Nghĩa đều nướng hết vào chát và mối tình với một cô gái tên Hà ở huyện Ý Yên (Nam Định). Có điều khá lạ, trước đây Hà cũng là nạn nhân bị Nghĩa lừa đưa đi Trung Quốc bán, nhưng sau lại được chính gã này ra tay cứu giúp đưa về Việt Nam để trở thành bồ của mình. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được Nghĩa tại chính nhà cô bồ ở huyện Ý Yên.

Dạy các "chíp gái" thành Tú bà

Ông trùm Đức còn bắt mối, "dạy" mấy đứa con gái "chíp chíp", có đứa chưa đến tuổi vị thành niên thành những Tú bà dạn dày, lừa đưa các cô gái trẻ khác sang Trung Quốc cho gã.

Đào Thị Hậu, trú tại phường Văn Miếu và Vũ Thị Thanh Tâm, tức Vân gỗ, trú tại phường Cửa Nam, TP Nam Định trở thành tội phạm trong đường dây của Đức khi cả hai chưa tròn 16 tuổi.

Mâu thuẫn với mẹ, Hậu bỏ ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng. Hậu và Nguyễn Công Dũng (đang bị Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội mua bán người) giả vờ rủ 2 cô bạn cùng khu trọ là Nguyễn Thị O., 20 tuổi và Trần Thị Q., 19 tuổi đi Quảng Ninh chơi, mua sắm. Cả bọn đi đò sang đất Trung Quốc và đưa thẳng về nhà chứa của Đức. Q. bỏ trốn thì bị bọn Đức quây ráp, bắt được, đánh đập tàn tệ.

Sau này, khi trốn thoát về Việt Nam và ra đối chất với Hậu tại cơ quan Công an, cô gái này vẫn đẫm nước mắt nói với Hậu: "Sao mày nỡ lừa bán tao, mày có biết sang đấy chúng tao bị nó đánh đập như con vật không?"

Vũ Thị Thanh Tâm cùng với Nguyễn Thị Quyên, 22 tuổi, trú tại phường Trần Tế Xương, TP Nam Định bắt mối với Đức lừa bán 3 cô gái trẻ sang nhà hàng bên Trung Quốc cho Đức. Trước khi bị Công an Nam Định khởi tố bị can, Tâm đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố và tạm giam vì tham gia một vụ án mua bán trẻ em khác. Hiện một nạn nhân của bọn chúng vẫn không biết phiêu dạt ở đâu nơi đất khách, dù nhà chứa của Đức bên Trung Quốc đã bị triệt phá.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang đề nghị Bộ Công an phối hợp với Công an Trung Quốc dẫn độ đối tượng Hoàng Trung Đức về Việt Nam để điều tra, xử lý. Có thể nói, đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em do Đức cầm đầu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nam Định. Dù công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn nhưng lực lượng Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bởi tinh thần tích cực đấu tranh, truy kích tội phạm.



Theo T. Hòa- P. Thủy (CAND)