Truy quét trộm cướp

Tuần tra suốt ngày đêm Thượng tá Đoàn Văn Thanh cho biết từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho sẽ tiếp tục tuần tra chống tội phạm trộm cướp suốt ngày đêm. Hằng đêm, trên các tuyến đường, nhiều tổ cảnh sát hình sự hóa trang được bố trí sẵn để bắt quả tang các loại tội phạm. Ngay rạng sáng qua, 14-10, trinh sát Công an phường 6 đã bắt quả tang 2 đối tượng vừa trộm xe đạp điện trên đường Lê Văn Phẩm. Cùng lúc, trinh sát Công an phường 3 cũng bắt một đối tượng trộm xe gắn máy. Trước đó, rạng sáng 12-10, Công an TP Mỹ Tho đã bắt quả tang 2 tên từ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre sang trộm xe máy của một người dân ở Quốc lộ 60...