Truy sát cả nhà vì mâu thuẫn đã lâu

Đại tá Phạm Văn Ngót, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với địa phương xác minh toàn bộ vụ việc. Công an tỉnh Bến Tre xác nhận Hưng không phải là Việt kiều cư trú ở nước ngoài mà chỉ đi du lịch dài hạn… Công an xã Phú Đức cũng đề nghị gia đình vận động Hưng trở về địa phương để làm rõ sự việc nhưng đến nay Hưng vẫn biệt tăm.