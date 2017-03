Truy sát người tình giữa đường vì bị đòi chia tay

Giết vợ trong đêm rồi gọi điện thoại báo người thân Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại khu phố 6 (phường Tân An, TP Thủ Dầu Một). Nạn nhân là chị Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi). Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5-10, người thân nhận được cuộc điện thoại của Võ Hồng Huynh (ngụ TP.HCM) cho hay vừa ra tay sát hại vợ rồi tự vẫn. Nghe vậy, mọi người vội chạy đến nhà, phát hiện Huynh bị thương vùng cổ, máu chảy nhiều, gần đó là chị Diệu đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Huynh được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Huynh khai do mâu thuẫn trong tình cảm nên đã dùng kéo nhọn đâm nhiều nhát vào cổ vợ. Thấy vợ đã tử vong, Huynh tự đâm vào cổ mình tự sát. VŨ HỘI