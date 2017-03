Truy sát tới bệnh viện

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang triệu tập một số nghi can có liên quan đến vụ đâm chém người xảy ra tại nhà 124 Hoàng Hoa Thám (phường 7, quận Bình Thạnh) và phòng Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định trong đêm 12-10.

vào nhà chém người

Theo thông tin ban đầu khoảng 20 giờ đêm 12-10 có hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy nẹt pô, va chạm vào xe taxi đang đậu trước nhà 120 Hoàng Hoa Thám. Trong lúc giải quyết vụ việc, hai thanh niên này cự cãi với tài xế taxi. Thấy vậy, ông Nguyễn Sỹ Huân (tên thường gọi là Hảo, ngụ 124 Hoàng Hoa Thám) đang cùng một số người bạn ngồi trước nhà 124 bước ra can thiệp. ông Huân yêu cầu hai thanh niên bồi thường cho tài xế taxi, dẫn đến cự cãi nhau và ông Huân có tát một người, sau đó hai bên bỏ đi.

Một lúc sau có nhóm người (gồm bốn thanh niên) quay lại nhà 124 Hoàng Hoa Thám tìm ông Huân để giải quyết và tiếp tục cự cãi. Những người dân xung quanh can ngăn nên nhóm thanh niên rút đi. Tuy nhiên, khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, một nhóm 12 thanh niên đi trên bốn xe máy tiếp tục ập đến. bốn người cầm lái nổ máy xe chờ bên ngoài, còn tám người cầm mã tấu, dao tự chế ập vào nhà ông Huân. Lúc này ông Huân lên lầu đi ngủ, còn phía dưới anh ruột ông là Nguyễn Sỹ Huy (41 tuổi) đang ngồi bán cháo. Nhóm thanh niên dùng hung khí, gạch đá đập phá quán, nhà cửa, yêu cầu ông Huy gọi ông Huân xuống nói chuyện. Ông Huy dùng hung khí chống trả thì bị nhóm thanh niên truy sát chém nhiều nhát vào đầu, tay… Ông Huân nghe tiếng ồn ào nên từ trên lầu đi xuống, bị nhóm thanh niên phát hiện cầm hung khí đuổi chém. Ông Huân chạy ra cửa sau thông ra đường Lê Trực thì bị đâm chém gây thương tích. Tuy nhiên, ông Huân cũng chống trả quyết liệt làm cho một người trong nhóm đối thủ là Nguyễn Đình Sơn (ngụ quận Bình Thạnh) bị thương nặng ở vai.

Nguyễn Đình Sơn - một người tham gia vụ truy sát đang được cấp cứu.





Lực lượng công an có mặt kịp thời tại BV Nhân dân Gia Định để ổn định tình hình. Ảnh: TK

Ẩu đả tại bệnh viện

Sau khi nhóm sát thủ rút đi, người nhà đưa ông Huy, ông Huân đến BV Nhân dân Gia Định cấp cứu. Riêng phía nhóm sát thủ thì có Nguyễn Mạnh Tuy (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng đưa Sơn vào BV này cấp cứu. Khi chạm mặt nhau tại phòng Cấp cứu, người nhà của ông Huân, ông Huy đấm đá túi bụi làm Tuy bị thương tích ở vùng mặt. Vụ việc xảy ra làm cho nhiều bệnh nhân đang nằm cấp cứu và các y, bác sĩ bệnh viện hoảng sợ phải ra ngoài lánh nạn. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 7, cảnh sát 113, bảo vệ dân phố và dân phòng địa phương đã có mặt kịp thời ngăn chặn và ổn định tình hình. Trong đêm, cơ quan công an đã mời một số người có liên quan về làm việc, đồng thời khám nghiệm vụ hỗn chiến diễn ra tại nhà 124 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Đặng Công Hân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Nhân dân Gia Định, xác nhận khi xảy ra vụ ẩu đả tại phòng Cấp cứu của bệnh viện, các y, bác sĩ nhanh chóng nhấn chuông báo động, gọi bảo vệ can thiệp. Sau đó, bảo vệ đã trình báo công an địa phương nên kịp thời ngăn chặn. Về bốn người bị thương tích trong vụ ẩu đả, ông Hân cho biết ngày 13-10 có ba người là Hưng, Huân và Tuy đã được xuất viện vì chỉ bị thương tích nhẹ ở đầu, mặt, tay chân; riêng Sơn bị một vết chém hở vùng vai, xụi vai nên hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức.

TUYẾT KHUÊ