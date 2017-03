Truy tìm 2 thanh niên gây tai nạn chết người bỏ trốn

Ngày 10-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết cơ quan này đang ráo riết truy tìm hai nghi can đi xe máy tông chết người rồi bỏ trốn trên đường ĐT743 (đoạn gần ngã sáu An Phú, phường An Phú).



Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 9-10, anh Nguyễn Văn Mạnh (28 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ 550 về ngã tư Miếu Ông Cù. Khi vừa lưu thông qua khỏi ngã sáu An Phú được khoảng 500 m thì xe máy anh Mạnh xảy ra va chạm với một xe máy khác do hai thanh niên đang chạy theo chiều ngược lại.



Cú tông mạnh khiến anh Mạnh đập đầu xuống đường, bị xe máy đè lên người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi chưa tới bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, hai thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm phương tiện cùng hai thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.