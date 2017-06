Truy tìm 9 học viên trốn trại cai nghiện

Công an chỉ quản lý học viên ở vòng ngoài Các cơ sở cai nghiện có ít nhất 35%-45% người mang tiền án, tiền sự, thậm chí là cộm cán. Có những em đã đi tù và số này thường quá khích, thậm chí xúi giục học viên khác vượt ra ngoài. Quy định liên quan vấn đề quản lý học viên còn vướng, bình quân một cán bộ phụ trách ít nhất 10 học viên, lương thấp, nguy hiểm rình rập nên khó tuyển người. Các cơ sở cai nghiện nhiều đối tượng phức tạp nhưng cán bộ không được trang bị vũ khí, công cụ để đảm bảo an toàn. Theo quy định, Bộ LĐ-TB&XH được giao phối hợp với các cơ quan khác nhưng chỉ phối hợp bên ngoài, còn từ cổng vào đến trung tâm cai nghiện hoàn toàn giao cho Bộ LĐ-TB&XH. Trong khi đối tượng cai nghiện rất phức tạp nhưng công an chỉ quản lý phía ngoài, có việc thì mới vào là không khả thi. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ĐÀO NGỌC DUNG trả lời tại phiên chất vấn, phiên họp thứ 9 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội ngày 18-4