Truy tìm ba người Nigeria lừa qua mạng

Theo thông tin ban đầu, từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015, công an các tỉnh, thành phía Nam tiếp nhận trình báo của hàng chục phụ nữ về việc bị một nhóm người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin lời hứa hão, mất tiền thật

Theo các nạn nhân, thông qua các trang mạng xã hội hoặc hộp thư điện tử, những người đàn ông nước ngoài dùng lời ngon ngọt, hứa hẹn kết hôn rồi dụ dỗ họ vào bẫy. Kế đến đối tượng tung chiêu là gửi quà, lễ vật đính hôn, tiền để mua nhà... thông qua một ngân hàng nước ngoài hay công ty vận chuyển. Sau đó các nạn nhân được thông báo là phải đóng cước phí vận chuyển hoặc chi một khoản tiền mới được nhận quà gửi vì bị hải quan hay cơ quan chức năng tạm giữ. Cả tin, các nạn nhân đã gửi tiền qua tài khoản ngân hàng theo như hướng dẫn, cuối cùng là mất tiền.

Quá trình điều tra, công an đã triệu tập Lê Dũng Tuyến (28 tuổi, quê An Giang), là chủ tài khoản mà các nạn nhân chuyển tiền vào theo yêu cầu của người giấu mặt. Bước đầu Tuyến khai có quen biết với Trần Thuyên Lý (27 tuổi, quê Tiền Giang). Khoảng tháng 5-2014, Lý có nhờ Tuyến dùng giấy tờ cá nhân mở tài khoản tại hai ngân hàng và hứa trả công cho Tuyến 5 triệu đồng. Tuyến mở tài khoản, giao hai thẻ ATM cho Lý thì chỉ được trả 2 triệu đồng.

Đến tháng 7-2014, Tuyến nghe nói công an đang tìm Tuyến để làm việc. Tuyến hoảng sợ tìm gặp Lý. Lý thừa nhận sử dụng hai tài khoản của Tuyến để nhận tiền lừa đảo và hẹn sẽ cho Tuyến 5% số tiền chiếm đoạt được.





Chikelu Tobechukwu Samson - được xác định cầm đầu nhóm người Nigeria chuyên giăng bẫy lừa tình. (Ảnh dao cơ quan công an cung cấp)

Lộ diện nhóm lừa đảo chuyên nghiệp

Giữa năm 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ Tuyến và Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý khai có quen biết với một người tên Samson và thông qua người này quen tiếp với một số người Nigeria khác. Những người Nigeria nhờ Lý mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền gửi của các nạn nhân mà họ lừa được. Do nhóm người Nigeria hứa chi cho Lý 10% số tiền chiếm đoạt được nên Lý tích cực giúp sức.

Riêng về hai tài khoản của Tuyến, đến nay công an xác định có 21 người bị hại đã chuyển tiền vào hai tài khoản này, người chuyển nhiều nhất lên đến hơn 200 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định được nhóm người Nigeria tham gia hoạt động lừa đảo và trực tiếp chỉ đạo Lý gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 tuổi)... Ba nghi can này được xác định đã nhập cảnh vào Việt Nam khoảng 5-7 lần, lưu trú tại quận 7 nhưng hiện nay đã đi đâu không rõ. Ngoài ra còn một nghi can người Việt khác có tham gia vào hoạt động lừa đảo của nhóm Nigeria này, theo các nạn nhân trình báo người này tên Nguyễn Thị Ngọc Lần (hiện chưa rõ lai lịch). Lần chính là người đóng nhiều vai để liên lạc với các nạn nhân yêu cầu chuyển tiền cước phí, tiền phạt để giải tỏa quà của “chồng ngoại” gửi về Việt Nam. Công an cũng nêu nghi vấn những người chat trên mạng xã hội và liên lạc với các nạn nhân qua hộp thư điện tử nhằm giăng bẫy lừa đảo có thể liên lạc từ Malaysia.