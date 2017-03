Truy tìm bốn nghi can gây nổ đòi nợ

Ngày 6-2, cơ quan điều tra Công an quận 10 cho biết vừa ra thông báo chuyển đến toàn lực lượng Công an TP.HCM và Công an TP Hà Nội truy tìm nhóm nghi can dùng quả nổ ném vào nhà dân gây nổ để đòi nợ.

Bốn nghi can được xác định là Đặng Phương Nam (23 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Tiến Cường (40 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Đắc Việt (22 tuổi, quê Hà Đông, Hà Nội) và Đinh Thắng Lợi (30 tuổi, quê Sơn Tây, Hà Nội). Trong đó, Nam được xác định là nghi can đã ném quả nổ vào nhà của cha mẹ chị NTLH trên đường Bà Hạt (phường 9, quận 10).

Sự việc xảy ra lúc 14 giờ ngày 24-10-2013, bốn nghi can trên đi cùng bốn thanh niên khác trên năm xe máy đến tìm chị H. đòi nợ. Lúc này không có chị H. ở nhà, cha mẹ chị H. ra tiếp. Các đối tượng đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa hành hung hai người. Thấy vậy hai anh trai của chị H. ra can ngăn thì bị chúng dọa hành hung. Từ đây xảy ra việc cự cãi, xô xát giữa nhóm đòi nợ với người nhà chị H. Hai anh của chị H. đã tự vệ trước sự tấn công của nhóm người hung hãn, đồng thời gọi điện thoại báo cho công an phường.





Bốn nghi can Nam, Cường, Việt, Lợi. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trước khi công an xuất hiện, nhóm đòi nợ bỏ chạy và để lại hai xe máy hiệu Vision (biển số 59T1-41698) và xe Wave (biển số 54L6-7307). Hai chiếc xe trên được đưa về công an phường để xác minh, làm rõ.

Khoảng 15 phút sau, người nhà chị H. thấy Nam đi bộ một mình quay lại rồi ném một vật kim loại vào cửa nhà gây tiếng nổ lớn kèm lửa khói bốc lên, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tường trình với cơ quan điều tra, chị H. cho biết do cần vốn làm ăn nên chị có đến Công ty TMDV Nam Phát, do Nam làm giám đốc, tại địa chỉ 128 Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6) để vay tiền. Chị H. đã trả nợ nhiều lần và chỉ còn thiếu lại hơn 10 triệu đồng. Nhóm người của Nam thường xuyên đến nhà cha mẹ chị H. để đòi khoản nợ còn lại và đe dọa.

Khi công an xác minh tại trụ sở Công ty TMDV Nam Phát thì công ty đã đóng cửa, trả lại mặt bằng đang thuê, các nghi can đã rời khỏi địa phương. Công an địa phương cho biết Công ty Nam Phát lập ra chủ yếu hoạt động cho vay tiền lấy lãi. Trước khi nhóm ném quả nổ vào nhà chị H. thì Cường đã bị nhóm thanh niên khác tấn công ngay tại trụ sở công ty do đe dọa con nợ khiến con nợ trả thù.

Cơ quan điều tra đề nghị ai biết được thông tin về các nghi can trên xin liên hệ với Công an quận 10 để phối hợp làm rõ.

LƯU NGUYỄN