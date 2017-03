Truy tìm chiếc innova bị cướp

Trần Nhạc Minh

Như Báo đã thông tin, do cần tiền sử dụng “hàng đá”, 23 giờ ngày 16-10-2010 Trần Nhạc Minh (SN 1970, tạm trú Q8) phân công ba đàn em gồm Trần Hán Quang (SN 1983, ngụ Q1), Lê Trung Dũng (tự Đại) và Ngô Gia Bảo (lái xe cho một Cty ở quận 3) đến thuê xe Innova màu ghi bạc, BS: 52Z-7873 của anh Nguyễn Ngọc Quốc (SN 1972, quê Vĩnh Long, trú Q1) đang đậu tại giao lộ Đề Thám - Bùi Viện, quận 1 chở đi huyện Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh với giá 750 ngàn đồng. Đến địa phận huyện Gò Dầu, Minh cùng đồng bọn dùng súng khống chế trói chân tay, đổ nước suối pha thuốc ngủ vào miệng anh Quốc. Tưởng nạn nhân đã tử vong, rạng sáng hôm sau chúng vứt xác xuống cạnh Nghĩa trang Gò Dưa thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, cướp xe cùng toàn bộ giấy tờ.

Thấy ngon ăn, một tháng sau hai tên Minh - Quang cùng Huỳnh Văn Tường (SN 1990, quê Vĩnh Long, trú huyện Bình Chánh), Nguyễn Thiện Tâm (tự Lỳ, quê Đà Nẵng, sống lang thang) và tên Phúc giả khách tiếp tục thuê xe Innova BS: 52U-3144 của anh Thái Văn Đăng (SN 1983, ngụ Q. Bình Tân) chở đi huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Gần tới thị trấn Tân Thạnh, chủ xe phát hiện những vị khách này đích thực là bọn bất lương nhưng giữa lúc đêm khuya không dám manh động. Chạy thêm một đoạn, thấy lực lượng dân phòng tuần tra, anh Đăng tông cửa chạy tới kêu cứu. Được sự hỗ trợ của Công an huyện Mộc Hóa, Công an huyện Tân Thạnh đã buộc bọn cướp phải thúc thủ sau hai giờ đấu súng.

Là đối tượng hình sự chuyên nghiệp, thoạt đầu Trần Nhạc Minh khai báo quanh co, sau đó mới thành khẩn khai: sau khi cướp được xe của anh Quốc, để tránh phát giác và dễ tiêu thụ, hắn gắn biển số giả là 52Z-7841 rồi đem bán cho một đối tượng ngụ quận Bình Tân giá 110 triệu đồng.

Qua Báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội yêu cầu người nào đã lỡ chuyển nhượng hoặc đang cầm cố chiếc xe Innova mang biển số giả nói trên sớm giao nộp cho Đội Truy xét (ĐT: 08.38387414). Ai cố tình sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo MINH DŨNG (CATP)