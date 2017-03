Truy tìm chủ nhân bị mất trộm hàng loạt vòng vàng, nữ trang

Trước đó trong khi tuần tra, công an phường 12, quận Bình Thạnh phát hiện một người đi bộ trên đường có dấu hiệu nghi vấn liền tiến hành kiểm tra hành chính. Đối tượng khai là Nguyễn Văn Sơn, đồng thời kiểm tra trong người Sơn công an đã phát hiện có cất giấu rất nhiều tài sản vòng vàng. Số tài sản này gồm có một Ipad màu trắng, một ĐTDĐ, một vòng đeo cổ, hai vòng đeo tay, một dây chuyền bằng vàng 24k. Ngoài ra còn có hai đôi bông tai bằng vàng 18k, bốn nhẫn vàng và một vòng đeo tay bằng bạc. Tổng số tài sản ước tính có giá trị khoảng 50 triệu đồng.



Số tài sản Sơn trộm đang được truy tìm chủ nhân

Khai với công an, Sơn nói số tài sản kể trên là do Sơn vừa trộm được trước đó. Cụ thể khi đi bộ đến trước nhà số 41F/29 đường trục, phường 13 quận Bình Thạnh, thì Sơn thấy có một chiếc xe ô tô đậu bên đường, bên trong có một giỏ sách. Ở gần đó có một đôi nam nữ đang ngồi bên bãi cỏ cạnh nhà 41F/29 đang nói chuyện.

Thấy không có người trông coi xe, Sơn bèn tiếp cận cạy cửa xe lấy chiếc túi xách rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi thì Sơn bị công an phát hiện kiểm tra.

Quá trình điều tra cho đến nay, công an chưa xác định được nạn nhân của vụ mất trộm, do đó công an kêu gọi ai là chủ nhân của số tài sản trên thì liên hệ đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Bình Thạnh, điện thoại số 08.38412122 để nhận lại tài sản và phục vụ công tác điều tra.