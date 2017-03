Truy tìm con dao sát hại bốn người ở Nghệ An

Giết cả nhà để diệt khẩu?

Cựu binh Lo Văn Bình (70 tuổi) và bà Viêng Thị Dương có một con trai là anh Lo Văn Thọ (27 tuổi). Bé Lê Văn Chung nay được tám tháng là con của anh Thọ và chị Yến (chưa làm thủ tục kết hôn).

Gia đình ông Bình vào khu vực khe Kèn Tà để dựng lán ở và trồng lúa, ngô. Cuối tháng 6-2015, ông Bình rời rẫy, trở về nhà một mình. Chiều 2-7, bà Dương, vợ chồng anh Thọ và bé Chung được phát hiện đã bị chém chết.

Tỉnh Nghệ An thưởng nóng 200 triệu đồng

Ngày 20-7, UBND tỉnh Nghệ An đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho Cục Cảnh sát hình sự và thưởng nóng 100 triệu đồng cho các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi can. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc đã có thư biểu dương khen ngợi tinh thần quyết liệt, tận tâm, tận lực, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chống tội phạm trong thời gian qua, đặc biệt vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra vừa qua tại miền tây Nghệ An.

Tối 19-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng có thư khen cho công an các đơn vị, địa phương tham gia phá án, bắt nghi can Hai. Bộ trưởng Quang khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng.