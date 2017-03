Truy tìm dấu hiệu hình sự cái chết của sinh viên Hà Phương

Thượng tá Nguyễn Hữu Công khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước. Ngoài ra không có bất cứ dấu vết tác động của ngoại lực đến thi thể. Tuy nhiên thượng tá Công cho rằng công an thị xã vẫn đang tích cực xác minh nguyên nhân tử vong của nạn nhân chỉ là tai nạn hay có dấu hiệu hình sự để trả lời cho gia đình nạn nhân cũng như dư luận quan tâm.

Như Báo Pháp Luật TP. HCM đã thông tin, sinh viên Hà Phương đi thực tập từ KTX ĐHKT TP HCM (quận 5, Tp HCM) đến Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) và mất tích từ ngày 13-3. Đến chiều tối 25-3, phía công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã xác nhận dấu vân tay của một nữ sinh chết đuối cách đây vài ngày chính là của Hà Phương.