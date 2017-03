Truy tìm đối tượng đâm xe vào Cảnh sát giao thông

Chiều 10/3, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan của đơn vị phối hợp với Công an Quảng Bình truy tìm đối tượng (nghi vận chuyển ma tuý) lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông...

Theo hồ sơ vụ việc, vào lúc 10h45 ngày 9/3, tổ Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đang tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô mang biển số 73L-001.52 chạy hướng Bắc-Nam có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, bất ngờ lái xe 73L-001.52 lao thẳng xe vào tổ tuần tra, rất may cán bộ, chiến sĩ tổ tuần tra đã tránh được. Xác định lái xe 71L-001.52 có nhiều biểu hiện bất minh, tổ tuần tra đã cắt cử chiến sĩ đuổi theo xe 73L-001.52, bất ngờ lái xe 73L-001.52 đã chạy xe lên đèo Ngang rồi đâm thẳng xe vào lề đường và trốn thoát vào rừng. Tiến hành kiểm tra xe của đối tượng để lại, lực lượng Công an phát hiện trên xe 73L-001.52 cất dấu 1 bánh màu xanh, dạng cỏ, và 2 cục màu trắng (nghi ma tuý tổng hợp) cùng một số đồ dùng khác.



