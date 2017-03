Truy tìm đối tượng xúi lâm tặc chặt hạ 150 m3 gỗ Pơ Mu quý hiếm

Cuối tháng 7-2014, tại 5 chỏm núi liền kề nhau cao khoảng 1.300m đến 1.500 m so với mặt nước biển, cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Tam Hợp khoảng 4 km đã xảy ra vụ lâm tặc chặt phá rừng nghiêm trọng. Số lâm sản bị chặt hạ đa phần là gỗ pơ mu thuộc nhóm IIA và một cây gỗ dổi nhóm III. Trong đó, có 5 cây pơ mu lớn đã xẻ thành từng tấm gỗ đưa ra khỏi rừng, còn lại đang để la liệt trong rừng. Số cây rừng bị phá trên thuộc địa bàn Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý, bảo vệ.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng trên. Sau khi công an khám nghiệm hiện trường, UBND huyện Tương Dương giao Hạt kiểm lâm Tương Dương chủ trì tham mưu đưa ra phương án đưa số gỗ còn lại đã bị đốn hạ ra khỏi rừng và quản lý số lâm sản đó để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có đối tượng vùng xuôi buôn gỗ lậu đứng sau xúi nhóm người dân tộc Mông chặt phá rừng.