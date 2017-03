Truy tìm hung thủ đâm chết người sau va chạm giao thông

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 3-10, anh Nguyễn Văn An (tạm trú số 2C Thùy Vân, TP Vũng Tàu) chạy xe máy từ đường Bình Giã tới vòng xoay tượng đài Dầu khí đã xảy ra va chạm với một đôi nam nữ đi xe máy lưu thông theo chiều ngược lại.

Khi hai bên xảy ra cự cãi, anh An đã dùng dây xích (loại khóa xe máy) để tấn công nam thanh niên. Tuy nhiên, người này bất ngờ dùng dao bấm đâm vào bụng anh An khiến anh bỏ chạy về hướng cây xăng gần đó. Khi gần đến cây xăng, hung thủ không truy đuổi nữa mà quay lại đạp đổ xe máy anh An rồi bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến gần sáng 4-10 đã tử vong.

Theo PC45, cơ quan chức năng đã thu thập hình ảnh từ các camera giao thông, từ các cửa hàng xung quanh khu vực vòng xoay Dầu khí. Camera ghi nhận hình ảnh đôi nam nữ thanh niên tuổi còn trẻ, khoảng 21-22 tuổi. Các nhân chứng cũng mô tả một số đặc điểm của đôi nam nữ này.

Hiện PC45 đang tiến hành truy tìm đôi nam nữ trên và đề nghị ra trình diện. Người dân nếu ai có thông tin đề nghị cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất; hoặc liên hệ trực tiếp với ĐTV Nguyễn Ngọc Linh - Phòng PC45, số điện thoại: 0907669696 để điều tra làm rõ vụ án.