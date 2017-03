Truy tìm hung thủ giết người sau va chạm giao thông

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đang truy xét vụ án mạng giết người và thông báo tìm thông tin về vụ tai nạn, nghi can sát hại anh Thân Văn Ngọ (26 tuổi, quê quán xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện tạm trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Theo hồ sơ ban đầu, hơn 18 giờ ngày 15-5-2016, anh Ngọ điều khiển xe máy màu vàng-đen, biển số 38C1-146.53 lưu thông từ An Sương qua đường QL 1A xuống hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Hiện trường vụ giết người sau tai nạn giao thông Cùng thời điểm này có hai thanh niên ngồi trên xe Exciter màu xanh-trắng lưu thông cùng chiều quẹo xuống hầm chui và va quẹt vào bánh xe trước của anh Ngọ làm anh té xuống đường dẫn lên cửa hầm chui. Hai thanh niên dừng xe lại rồi một người tiến đến chỗ anh Ngọ. Mặc dù anh Ngọ có nói “xin lỗi” nhưng người này bất ngờ rút trong người ra một con dao bấm đâm liên tiếp bốn nhát vào người anh Ngọ rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Người đi đường phát hiện anh Ngọ gục ngã xuống đường, máu từ ngực trái chảy ra nhiều nên báo bảo vệ Công ty Pouyuen Việt Nam đưa nạn nhân đến BV Quốc Ánh gần đó cấp cứu. Do tình trạng nạn nhân nguy kịch nên BV Quốc Ánh tiếp tục chuyển đến BV Chợ Rẫy cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an phường Tân Tạo đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, theo một số nhân chứng hung thủ đâm chết anh Ngọ hơn 30 tuổi, cao khoảng 1m63, mặc quần Jean xanh, áo thun trắng ngắn tay, tóc dài ngang vai, da ngăm đen, nói giọng miền Nam. Người đi cùng có dáng mập lùn, tóc để dài ngang vai, mặc quần short, áo thun trắng sát nách, từ khuỷu tay trái đến cánh tay có hình xăm rất lớn. Ai biết thông tin chi tiết vụ án xin báo về Đội 9 PC45 hoặc điện thoại số 0693187414. AN DANH