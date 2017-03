Truy tìm kẻ đâm chết hai người ở tiệm sửa xe

Chiều 28-12, Công an tỉnh Bình Dương tung hàng chục trinh sát truy bắt kẻ đâm ba người ở một tiệm sửa xe phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) làm anh Hoàng Hà và Trương Văn Khỏe tử vong vào chiều 27-12. Riêng anh Hoàng Đông đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-12, nhóm anh Hà trở về nhà sau tiệc cưới. Lúc chạy xe trên đường ĐT743, đến đoạn qua phường An Phú thì xe anh Hà va chạm với xe máy 36N5... do một người đàn ông nói giọng miền Bắc (khoảng 40 tuổi) cầm lái. Cú va chạm khiến xe máy anh Hà bị hư hỏng phần đầu nên sau đó người đàn ông đồng ý cùng đến tiệm xe máy của anh Trương Văn Lượm (30 tuổi) cách hiện trường khoảng 200 m để sửa và trả chi phí sửa xe.



Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VH

Tại tiệm, người đàn ông đi xe 36N5… đã trả gần 500.000 đồng cho phần sửa chữa đầu xe nhưng anh Hà thấy xe của mình bị hỏng phần đèn, yêu cầu sửa tiếp. thợ sửa xe cho hay tiệm không có phụ tùng thay thế, báo giá cho phần này hơn 200.000 đồng.

“Lúc này tôi thấy anh Hà gọi người đàn ông đi xe 36N5... ra ngoài để thương lượng và người này cho biết mình không còn tiền, yêu cầu một người trong nhóm anh Hà cùng về nhà lấy tiền nhưng nhóm anh Hà không đồng ý. Hai bên cãi vã vì phía anh Hà yêu cầu người đàn ông phải đền bù thêm 400.000 đồng” - anh Lượm kể lại.

Cũng theo anh Lượm, một lúc sau bạn của người đàn ông chạy xe đến, thương lượng với nhóm anh Hà về tiền bồi thường, nhóm anh Hà cũng có thêm người đến gây áp lực. Sau đó hai bên cự cãi và nhóm anh Hà lao vào tấn công người đàn ông gây tai nạn bằng mũ bảo hiểm và thanh sắt. “Sau khi dọn đồ vào nhà, tôi quay ra để can ngăn thì phát hiện anh Khỏe đã nằm gục ngay trước cửa tiệm, còn Đông và anh Hà nằm gục trên vũng máu cách đó vài mét. Tôi không nghĩ xảy ra án mạng chỉ vì mấy trăm ngàn đồng tiền sửa xe” - anh Lượm nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông cùng bạn nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe.

Theo một cán bộ điều tra, các nạn nhân bị đâm chết có vết thương hở, lớn nên có thể phỏng đoán hung khí là một vật rất sắc nhọn.

Lực lượng công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng của vụ án, trong đó có một chiếc xe máy được cho là của nghi can bỏ lại. Hiện công an đang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ danh tính hung thủ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đây là một vụ án nghiêm trọng nên lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt người gây án. “Cơ quan công an cũng kêu gọi nghi can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật” - vị lãnh đạo này nói.