Truy tìm kẻ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(PL)- Chiều 2-9, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cùng Đội CSGT 1-46 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, truy tìm kẻ gây tai nạn dẫn đến việc anh Hồ Viết Cảnh (31 tuổi, học viên Trường Quân sự tỉnh Nghệ An) tử vong rồi bỏ trốn.

Chiều 31-8, sau khi hết ca trực tại Trường Quân sự tỉnh Nghệ An, anh Cảnh đi xe máy từ trường trở về nhà cha mẹ ở xóm 11 (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Khi anh đang đi đến quốc lộ 46B (đoạn thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) thì bị một xe máy khác tông vào. Sau cú tông mạnh, anh Cảnh bị thương nặng, tử vong tại chỗ, còn đối tượng gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường. Nhận tin báo, công an địa phương đã dùng điện thoại nạn nhân gọi về báo tin cho người nhà. Ông Hồ Viết Ty (cha ruột của anh Cảnh) cho biết: “Đến khoảng 19 giờ ngày 31-8, gia đình chúng tôi mới nhận được tin đau lòng là con trai bị tai nạn chết. Người nhà xuống tận nơi thì thấy Cảnh nằm chết trên đường, hiện trường vụ tai nạn có nhiều xáo trộn. Chúng tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn, bỏ mặc con tôi nằm trên đường đến khi mọi người phát hiện thì con tôi đã tắt thở”. Được biết Cảnh chưa lập gia đình, hiện đang học trung cấp ngành quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị hành chính Trường Quân sự tỉnh Nghệ An. Đ.LAM