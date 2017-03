Truy tìm kẻ giả danh nhà hảo tâm lừa đảo dân vùng lũ

Nạn nhân bị lừa là anh Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi - trú xóm 13, xã Nam Trung). Anh Tùng kể, chiều ngày 5/11, có một đôi nam nữ đi vào nhà anh tự xưng là đại diện công ty vào cứu trợ đồng bào vùng lũ. Một người tự xưng tên Tuấn - Giám đốc Công ty bất động sản Thùy Linh có trụ sở tại Hà Nội, nhờ anh Tùng lập danh sách các hộ dân cần được giúp đỡ. Sau đó nêu lý do tiền để trong ATM chưa rút được, nhờ anh bỏ tiền túi làm mấy mâm cơm để sáng mai đoàn vào ăn, lúc đoàn vào sẽ trả tiền lại.



Khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau (6/11), Tuấn nói đoàn liên lạc đã vào đến nơi, nhưng không biết đường vào nên mượn xe máy đi đón. Đồng thời nói anh Tùng báo với bà con chuẩn bị tinh thần nhận hàng và tiền từ đoàn vào. Nhưng chờ mãi anh Tùng không thấy vị giám đốc quay trở lại mới biết đã bị lừa.



Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, cơ quan điều tra bắt được Chu Thị Minh (trú xã Hưng Lộc - TP Vinh) là người đi cùng với Tuấn. Tuy nhiên Minh khai cũng chỉ là nạn nhân bị Tuấn lừa vì hai người chỉ quen biết qua mạng.



Qua trao đổi, Thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) khẳng định đây là vụ lừa đảo mới, người dân cần cảnh giác cao. Khi phát hiện nhà hảo tâm có biểu hiện khả nghi cần báo ngay cơ quan sở tại làm rõ.



Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm đối tượng lừa đảo.





Theo Hồng Thắng (VTC News)