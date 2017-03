Truy tìm khẩn băng nhóm chuyên hiếp tập thể

Ngày 22/9 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này đang truy xét một băng nhóm chuyên tấn công để bắt cóc phụ nữ nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể. Xác định ban đầu, băng nhóm “yêu râu xanh” táo tợn có gần 10 đối tượng.

Nạn nhân mới nhất của băng nhóm này được xác định là chị T.T.C (SN 1979, ngụ tỉnh sóc Trăng, tạm trú huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trình báo của nạn nhân cho biết, khoảng 1h rạng sáng 21/9 chị C đứng trước khách sạn H.P tại KP.Thạnh Hòa B, xã An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để chờ bạn. Bất ngờ 9 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy xông đến.

Không nói không rằng, nhóm thanh niên hung tợn đã lao vào dùng tay chân, nón bảo hiểm đấm đá túi bụi chi C. Sau đó nhóm thanh niên tiếp tục dùng vũ lực ép chị C lên xe gắn máy chở đến một khu đất trống thuộc xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây 9 thanh niên thay phiên nhau dùng vũ lực hãm hiếp chị C. Cuối cùng nhóm thanh niên lại ép chị C lên xe chở đến bỏ tại khu vực Suối Cát thuộc xã An Thạnh, huyện Thuận An, rồi tẩu thoát.

Theo nhận định ban đầu, băng nhóm “yêu râu xanh” này có thể gây ra nhiều vụ tấn công và hãm hiếp tập thể nhiều phụ nữ tại địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và một số klhu vực kế cận.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, truy xét băng nhóm hung thần nói trên.

Theo Đàm Đệ (VNN)