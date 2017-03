Truy tìm nghi can bắt cóc, xâm hại bạn gái 15 tuổi

Hiện công an đang truy bắt Nguyễn Văn Cừ (26 tuổi, ngụ Mỹ Phú, Mỹ Long, Cai Lậy). Trước đó, chiều 19-4, em A. (15 tuổi, ngụ xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy) đến công an trình báo việc bị bắt cóc và hiếp dâm. Theo A. trình báo, em mới quen Cừ qua mạng xã hội. Tối 18-4, Cừ biết A. đi dự tiệc sinh nhật của người bạn nên Cừ gọi điện thoại đe dọa A. phải ra đường lộ 54 nói chuyện, nếu không sẽ đốt nhà người bạn. Khi đến điểm hẹn, A. thấy Cừ cùng một thanh niên khác đang ngồi trên xe máy. Cừ kêu A. cùng ngồi lên xe để chở đi nhưng A. không đồng ý nên dẫn đến cãi nhau. Cừ dùng tay đánh vào mặt và người A., đồng thời dùng đèn pin roi điện chích nhiều cái vào người A. để khống chế buộc A. lên xe. Trên đường đi, do A. đòi xuống xe nên Cừ dùng đèn pin roi điện đánh và chích vào người làm A. ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, A. thấy mình đang nằm cùng Cừ trong phòng của khách sạn BM ở xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy. Thấy A. tỉnh, Cừ đe dọa, tiếp tục khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Rạng sáng 19-4, khi Cừ ngủ say, A. mở cửa phòng leo qua cửa sổ của khách sạn đi bộ về nhà và đến công an trình báo sự việc. Biết bị lộ, Cừ bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra, công an triệu tập Đoàn Hải Đăng (ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang), là người đi cùng Cừ đến lộ 54 bắt cóc A., lấy lời khai. Đăng khai nhận, do thấy A. bị chích điện ngất xỉu nên Đăng chở Cừ và A. đến một quán cà phê sân vườn rồi bỏ đi. Đăng không biết bằng cách nào Cừ đưa A. vào được khách sạn BM.

Ngay sau đó, Công an thị xã Cai Lậy đã đến khách sạn BM khám nghiệm hiện trường, thu giữ một đèn pin roi điện, một điện thoại di động, đồng thời truy bắt Cừ để điều tra làm rõ.

VT