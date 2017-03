Truy tìm nghi can giết bạn gái rồi nhắn tin chỉ nơi tìm xác

Chiều 2-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết lực lượng công an đang truy tìm Đào Duy Tùng (19 tuổi, ngụ thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định, học viên một trường nghề ở TP.HCM) để điều tra vụ chị Phan Thúy Kiều (19 tuổi, ngụ thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải) bị sát hại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 25-2, chị Phan Thúy Kiều đi chơi với bạn trai là Đào Duy Tùng nhưng sau đó không về nhà. Liên tiếp mấy ngày sau đó, người thân của chị Kiều nhờ nhiều người đi tìm nhưng không có kết quả nên báo cáo cơ quan công an nhờ tìm kiếm. Đến 5 giờ sáng 28-2, chị Phạm Thị Hà My (ngụ xã Nhơn Tân, bạn của Kiều và Tùng) nhận được tin nhắn từ điện thoại của Đào Duy Tùng với nội dung nhờ nhắn người nhà của chị Kiều đến khu rừng bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân để nhận xác Kiều.

Sáng cùng ngày, người dân xã Nhơn Tân phát hiện thi thể chị Kiều đang trong thời kỳ phân hủy trong tư thế nằm úp mặt xuống đất tại một khe suối trong khu rừng bạch đàn ở thôn Thọ Tân Bắc. Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng má, ngực, hõm nách, lưng; trong đó có sáu vết đâm xuyên qua lồng ngực.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do bị thủng phổi gây tràn dịch màn phổi, suy hô hấp. Cũng theo cơ quan công an, từ khi chị Kiều mất tích, mọi người không tìm thấy Đào Duy Tùng ở địa phương cũng như không liên lạc được qua điện thoại với thanh niên này.