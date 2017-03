Truy tìm nghi can vào chùa bắt cóc trẻ

Chiều 22-4, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng truy tìm nghi can bắt cóc trẻ em tại chùa Bửu Trì (đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) xảy ra trưa 21-4. Nạn nhân bị bắt cóc là bé trai Trần Hoàng Duy (bốn tháng tuổi). Duy là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cách đây hơn hai tháng (ngày 5-2-2014) và được nhà chùa làm các thủ tục theo quy định để nuôi dưỡng theo diện trẻ mồ côi.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 11 giờ 25 ngày 21-4, có hai người đi trên xe máy gồm một nam, một nữ bịt khẩu trang kín mít dừng ngay trước chùa Bửu Trì. Người nam vẫn ngồi trên xe chờ bên ngoài, còn người nữ bước vào chùa rồi hỏi bâng quơ: “Ủa..., sư trụ trì đi vắng à”. Nghĩ là Phật tử đến chùa vãn cảnh thắp hương nên những người trong chùa không mấy để ý. Sau đó vị khách nữ đi vào phòng khách nơi đặt võng có hai cháu bé mồ côi mà nhà chùa vừa nhận nuôi đang nằm ngủ là Trần Hoàng Duy và Trần Hoàng Long. Người khách nữ giả vờ đưa võng cho các cháu ngủ rồi lợi dụng mọi người không để mắt tới, bất ngờ ẵm bé Duy ra khỏi chùa, lên xe của đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn. Phát hiện sự việc, các tu sĩ ở chùa Bửu Trì tri hô và lao ra đuổi theo nhưng không kịp. Một nữ tu sĩ nhờ một người chạy xe mô tô chở để truy đuổi nhưng cũng không bắt kịp xe của hai kẻ bắt cóc lạ mặt…





Chùa Bửu Trì - nơi xảy ra vụ bắt cóc cháu Duy (ảnh trái). Chăm sóc trẻ mồ côi ở chùa Bửu Trì. Ảnh: GIA TUỆ

Một nữ tu của chùa Bửu Trì cho biết nhà chùa là nơi đang nhận nuôi hàng loạt trẻ mồ côi bị người thân bỏ rơi ngay tại cổng chùa. bé Duy là một trong những trẻ sơ sinh mà nhà chùa phát hiện bị bỏ rơi trước cổng. Nhà chùa đã làm các thủ tục theo quy định và thông báo truy tìm thân nhân cho bé nhưng không thấy ai đến nhận. chùa đã nhận nuôi và làm khai sinh, lấy tên họ theo sư trụ trì. Cũng nữ tu này cho biết hằng ngày chùa luôn mở cửa để Phật tử và khách thập phương đến thắp hương. từ xưa đến nay chưa hề xảy ra chuyện người lạ xông vào chùa bắt cóc trẻ táo tợn như vậy.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, Công an quận Ninh Kiều và PC45 Công an TP Cần Thơ sau khi nhận tin báo đã tiến hành xác minh và truy tìm hai nghi can thực hiện vụ bắt cóc, đến chiều 22-4 vẫn chưa xác định cụ thể. Hiện PC45 Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Trong khi đó một nguồn tin cho biết đang có nghi vấn kẻ bắt cóc chính là thân nhân của cháu bé. có người cho rằng chính người mẹ từng bỏ rơi con nay vào chùa “bắt” lại bé nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. Trong khi đó cơ quan chức năng đang tiến hành xem lại hình ảnh thu được từ camera trong chùa Bửu Trì để có thêm chứng cứ phục vụ điều tra nhằm sớm làm rõ vụ việc.

GIA TUỆ