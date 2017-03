Truy tìm nghi phạm 62 tuổi giết người tình

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 6-7 tại khách sạn PL nằm trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM). Theo thông tin do nhân chứng cung cấp, khoảng 16 giờ chiều 6-7, một đôi nam nữ trung niên chạy hai xe máy vào thuê phòng nghỉ theo giờ. Đến khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, người đàn ông một mình đi bộ ra lấy xe máy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy, chủ khách sạn nghi vấn hỏi thì người đàn ông trả lời: “Đi ra ngoài rút tiền về trả tiền phòng” rồi lấy xe bỏ đi.

Mãi đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đã hết giờ thuê phòng mà chủ khách sạn không thấy người đàn ông quay lại, còn người phụ nữ đi cùng cũng không trả phòng. Kiểm tra, ông tá hỏa khi thấy người phụ nữ nằm gục gần cửa phòng, trên người dính đầy máu.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ án.

Chân dung ông Liêu và hình ảnh lúc vào khách sạn PL. (Ảnh chụp lại từ camera)

Điều đáng nói là khi vào thuê phòng, đôi nam nữ không cung cấp CMND hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Manh mối là chiếc xe máy, tuy nhiên chiếc xe được sang bán tay qua nhiều người khác nhau nên không xác định được chủ cuối cùng. Do đó công an mất nhiều thời gian mới xác định được tung tích nạn nhân, dựa trên chi tiết duy nhất là bảng tên công ty trên áo của người phụ nữ. Ngay trong đêm công an đã đến một công ty vệ sinh nơi người phụ nữ làm việc và xác định nạn nhân là bà Hồ Thị Kim Anh (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Về người đàn ông vào thuê khách sạn với bà Anh qua hình ảnh do camera ghi lại, những người thân của nạn nhân cho biết đó chính là người đang sống như vợ chồng với bà Anh hơn 10 năm nay.

Theo đó, bà Anh từng có một đời chồng và hai người con. Sau khi chia tay chồng, bà sống với người “chồng thứ hai” tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức rồi bán nhà về quận 9 thuê nhà trọ. Người thân, họ hàng của bà Anh không ai biết thân nhân, lai lịch của người “chồng” sau vì ông này hầu như không tiếp xúc, trò chuyện với người xung quanh.

Tiến hành xác minh tại nơi thuê trọ của hai người ở quận 9, công an đã xác định người đàn ông chung sống với bà Anh là Phạm Văn Liêu (62 tuổi, quê Tiền Giang). Theo một số nhân chứng, gần đây giữa bà Anh và ông Liêu thường xảy ra mâu thuẫn, vì bà Anh nói đã có tình cảm với người khác và sắp kết hôn. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, do mâu thuẫn gay gắt nên ông Liêu thu xếp đồ đạc rời khỏi phòng trọ.

Đến ngày 6-7, ông Liêu hẹn bà Anh đến khách sạn PL. Có thể ông Liêu là nghi phạm đã dùng dao đâm bà Anh hai nhát, trong đó có một nhát trúng tim khiến nạn nhân tử vong.

Công an quận Thủ Đức tiến hành truy xét thì được biết ông Liêu từng có một đời vợ và ba người con ở quê. Tuy nhiên, ông Liêu đã bỏ quê đi biệt xứ, thỉnh thoảng mới về quê đôi lần. Hiện Công an quận Thủ Đức kêu gọi ông Liêu ra trình diện hoặc ai biết người đàn ông này ở đâu thì cung cấp thông tin cho công an để phục vụ công tác điều tra.