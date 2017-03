Truy tìm người bị nghi đứng sau vụ 9 lần ‘truy sát’ một gia đình

Qua quá trình ghi nhận lời khai của các nạn nhân và thu thập chứng cứ, Công an TP.HCM xác định vào năm 2012, ông Lý Long (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) có mượn 300 triệu đồng của Khiêm với lãi suất cao. Chỉ sau vài tháng, tổng số tiền nợ gốc cộng với lãi suất đã lên đến hơn 1 tỉ đồng nên ông Long không có khả năng chi trả. Do Khiêm đòi nợ gắt gao nên ông Long thương lượng xin trả nợ gốc, bỏ qua tiền lãi và được Khiêm đồng ý. Khiêm yêu cầu ông Long trả tiền thông qua tài khoản ngân hàng của Khiêm.

Sau đó mỗi lần có tiền ông Long đều chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khiêm theo như yêu cầu và trong vòng một năm ông Long đã trả được 200 triệu đồng. Tuy nhiên, theo trình báo của gia đình ông Long, đến giữa năm 2013 Khiêm bất ngờ tuyên bố chưa nhận được đồng nào, buộc ông Long phải trả tiền lại từ đầu. Do yêu cầu của Khiêm quá vô lý, ông Long không đồng ý. Ông Long khai báo khi ấy Khiêm có lời lẽ đe dọa sẽ cho đàn em giết chết cả gia đình ông.

Sau đó các thành viên trong gia đình ông Long liên tiếp bị một số kẻ lạ mặt theo dõi, chặn đường hành hung dã man. Những lần đó, gia đình ông Long đều đến công an các địa phương trình báo. Thậm chí em Lý Hưng, con trai ông Long, đã phải viết thư gửi bộ trưởng Bộ Công an cầu cứu sau khi bị một thanh niên đi xe máy dùng dao đâm vào lưng khi Hưng đang trên đường đi học. Hay trưa 26-5-2015, ông Lý Ngàn (là cha ông Long) đứng trước nhà ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì có một thanh niên bịt mặt, cầm búa đập thẳng vào đầu. Do ông Ngàn né được nên búa đập xuống vai gây thương tích nhẹ…

Các thành viên trong gia đình ông Long còn nhiều lần bị kẻ lạ mặt chặn đường đánh đập bằng dao, bằng cây sắt có gai ở nhiều địa bàn khác nhau tại TP.HCM. Do vụ việc xảy ra ở nhiều phường, nhiều quận nên sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu Công an quận Gò Vấp đã chuyển vụ việc lên cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM điều tra thụ lý. Đến nay cơ quan CSĐT đã xác định Khiêm có liên quan đến vụ việc nên phát thông báo truy tìm (do Khiêm không có mặt ở nơi cư trú). Cơ quan điều tra kêu gọi Khiêm ra trình diện hoặc ai biết Khiêm ở đâu thì báo cho Đội 9 PC45, số điện thoại 08.38387414.