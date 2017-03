Truy tìm nhóm giang hồ cầm súng đi cướp xuyên quốc gia

Các nghi phạm khai, đêm 3/4 cả nhóm mang khẩu AK và hai súng ngắn từ Campuchia vượt biên sang huyện Tịnh Biên rồi kết hợp với thanh niên địa phương đến nhà ông Chau Thai (ngụ xã Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang) để khống chế, đe dọa cả nhà bằng “hàng nóng”.



Trước khi lấy đi 8,8 cây vàng với gần 50 triệu đồng, băng cướp còn đánh chủ nhà gãy xương sườn, rách da đầu.Chúng thú nhận vài ngày trước đó còn dùng súng khống chế chủ cơ sở phế liệu là bà Danh Doi ngụ xã Treang, tỉnh Ta Keo (Campuchia) cướp tài sản trị giá gần nửa tỷ đồng.



Chiều 25/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức khen, thưởng 100 triệu đồng cho hai đơn vị tham gia phá băng cướp là Công an huyện Tịnh Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.



Theo cơ quan điều tra, băng cướp này có tất cả 11 người, nhà chức trách Việt Nam và Campuchia đã bắt được 4 nghi phạm gồm: Chau Chư (ngụ An Giang) và Lâm Tấn Phước (tỉnh Sóc Trăng), Hong Sóc Chia và Chau Đoc (ngụ tỉnh Ta Keo, Campuchia).



7 người còn lại xác định được danh tính, lực lượng chức năng hai nước đang phối hợp truy bắt.



Theo Thiên Phước (VNE)