Truy tìm nhóm thương lái lúa tráo tiền lừa dân hàng trăm triệu đồng

(PL)- Ngày 16-7, Thượng tá Nguyễn Văn Lành, Trưởng Công an huyện Tân Hưng (Long An), cho biết cơ quan CSĐT công an huyện đang xác minh, truy tìm nhóm thương lái mua lúa tráo tiền lừa nông dân gây thiệt hại thời gian qua.

Theo Thượng tá Lành, đây là thủ đoạn mới trên địa bàn. Nhóm người này từ địa phương khác đến. Họ gồm một nhóm khoảng 2-3 người đến ruộng lúa của dân gạ thu mua lúa tươi giá cao hơn giá bình thường khoảng 1.000 đồng/kg. Sau khi cân lúa, lúc thanh toán, lợi dụng chiều tối nhóm người này dùng các tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng kẹp chung vào các cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Do hai loại tiền này màu sắc tương đối giống nhau nên nhiều nông dân đã bị thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. HN