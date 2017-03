Truy tìm nhóm trộm 38 xe máy

Theo Ban chuyên án, trong năm 2016, trên địa bàn huyện Tân Thành và một số địa phương khác như TP Bà Rịa, Vũng Tàu... liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Phương thức hoạt động của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của chủ xe để bẻ khóa và trộm cắp. Thời điểm trộm cắp thường vào ban ngày và khi gây án thường đi hai người.

Có thời điểm, chỉ trong thời gian ngắn (từ 12-11-2016 đến 29-11-2016), trên địa bàn huyện Tân Thành xảy ra 10 vụ trộm cắp xe Sirius.



Từ tình hình thực tế trên, Cng an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án truy bắt các đối tượng. Qua trinh sát nổi lên một nhóm đối tượng do Nguyễn Tuấn Anh (tên gọi khác là Quậy, 23 tuổi, ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) và Nguyễn Chí Nhật (tên gọi khác là Mập, Nhật Lai, 26 tuổi, ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành) cầm đầu - tình nghi gây ra các vụ trộm trên.



Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 5-12-2016, Công an huyện Tân Thành đã bắt giữ Tuấn Anh và Nhật. Từ đây công an bắt giữ thêm sáu người khác.

Bước đầu họ khai nhận gây ra 38 vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe gian. Cụ thể: huyện Tân Thành trộm 21 vụ, TP Bà Rịa trộm 11 vụ, TP Vũng Tàu ba vụ, huyện Long Điền hai vụ, huyện Châu Đức một vụ.

Sau khi trộm cắp xong các đối tượng thay biển kiểm soát và màu sơn của xe máy để đi lại bình thường, đồng thời móc nối với các đối tượng tiêu thụ để tiêu thụ tang vật. Đa số những người này đều sử dụng chất kích thích nên rất manh động.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố 8 bị can trên về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, Ban chuyên án tiếp tục ra thông báo truy tìm 10 đối tượng khác trong nhóm này, xác minh và lập hồ sơ các bị hại còn lại.